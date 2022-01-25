Два человека погибли на шахте в Магаданской области

Уголовное дело возбуждено в Сусумане Магаданской области по факту гибели двух человек в одной из штолен шахты бывшего рудника «Светлый», сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Магаданской области.

«Предварительно установлено, что 24 января 2022 года в одной из штолен шахты бывшего рудника «Светлый», расположенной в 18 км от Сусумана, в результате обрушения горной породы погибли двое мужчин, 1982 и 1995 годов рождения», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). На место происшествия выезжали следователь, следователь-криминалист и руководитель Ягоднинского межрайонного следственного отдела, которые провели следственные и процессуальные действия.

Тела погибших были извлечены из-под завалов, для установления причины смерти проводится судмедэкспертиза. Следователи одной из версий гибели мужчин рассматривают нелегальные работы по добыче драгоценного металла.

22 января авария произошла на шахте в Осинниках Кемеровской области, один человек погиб. Это был шахтер на первом добычном участке. Мужчину задавило козырьком секции.

В начале января на сайте Кремля было опубликовано поручение президента России Владимира Путина внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправки, предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля.

Также глава государства поручил до 1 февраля исключить из условно-постоянной части зарплаты шахтеров выплаты, зависящие от выработки.