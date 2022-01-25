Юг России защитят роботизированные РСЗО «Торнадо-Г»

Минобороны приняло решение перевооружить соединения 8-ой общевойсковой армии реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г», рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Новая техника уже поступает в соединения армии — первыми ее получил артиллерийский полк 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. В дальнейшем реактивную систему получат и другие артиллерийские части и подразделений, входящие в состав объединения.

8-я армия считается важнейшим элементом обеспечения безопасности России на юго-западном стратегическом направлении — она защищает Ростовскую область, Кавказ и Крым.

«Торнадо-Г» — роботизированная РСЗО. Получив координаты цели, комплекс управления системы в режиме реального времени самостоятельно проводит все необходимые для стрельбы расчеты, разворачивает пусковую установку и по команде командира наносит огневой удар. При этом «Торнадо-Г» способен одновременно поражать сразу несколько целей. В арсенале системы — управляемые и неуправляемые ракеты, а также уникальные боеприпасы с планирующими боеголовками.

Учения с применением «Торнадо-Г» в 2021 году проходили во всех в военных округах. В частности, в декабре расчеты реактивных систем залпового огня Южного военного округа участвовали в стрельбах на полигоне Прудбой. На маневрах «Торнадо-Г» поразили более 200 замаскированных площадных и одиночных целей на дистанциях от трех до 14 км. Огнем установок были уничтожены места скопления техники и командные пункты условного противника. В маневрах было задействовано более 200 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

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