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Муниципалитеты предлагают освободить от административных штрафов

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В Госдуме предлагают освободить органы власти местного самоуправления от административных штрафов, которые им выписывают за неисполнение требований пожарной и промышленной безопасности, а также правил в области строительства, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как выяснили «Известия», такой законопроект в парламент намерены внести глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и еще ряд депутатов.

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«В декабре 2019 года в России были приняты поправки в КоАП РФ, которые ужесточили ответственность за неисполнение должниками решений судов. Для юрлиц за это было введено наказание: штрафы в размере от 1 до 3 млн рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Согласно законодательству, органы местного самоуправления подлежат регистрации в качестве юрлиц. Поэтому к ним, как к юрлицам, также применяется эта мера наказания, что является недопустимым», — пояснил «Известиям» Ярослав Нилов.

По его словам, исполнительные листы сегодня не выполняются муниципальными образованиями только по причине нехватки средств в бюджетах сельских и городских поселений.

«Если в бюджете сельского поселения, который, например, составляет 10 млн рублей на год, нет денежных средств для выполнения требования по исполнительному листу, а необходимо строительство очистных сооружений, которые могут стоить 30 млн рублей, миллионный штраф не побудит администрацию к исполнению решения суда. Наоборот, он вгонит в еще большие долги, а в случае приостановления деятельности администрации результат будет плачевный», — подчеркнул парламентарий.

Кабмин в 2019 году предлагал исключить административную ответственность для органов госвласти, местного самоуправления, государственных и муниципальных органов, органов управления государственных внебюджетных фондов, имеющих статус юрлица, и казенных учреждений как юридических лиц. Речь об этом шла в концепции нового Кодекса об административных правонарушениях.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Казенный ком: муниципалитеты хотят освободить от административных штрафов

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