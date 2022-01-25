Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 января

Синоптики рассказали о том, что гостей и жителей столичного региона во вторник, 25 января, ждет облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от -8 до -10 градусов, ночью похолодает до -11 градусов. В Подмосковье от -9 до -13 градусов в дневное время, а в ночное — около 8 градусов мороза.

Снег ожидается преимущественно во второй половине дня, отмечается, что в течение ночи его интенсивность будет нарастать. Ветер ожидается слабый, атмосферное давление составит около 752 мм рт. ст.

24 января главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что на этой неделе в Центральной России ожидаются вызванные циклоном с северо-запада снегопады.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в течение недели с 24 по 30 января значения температуры воздуха в центре Европейской России будут соответствовать средним климатическим нормам, также ожидается нормальное атмосферное давление. По его словам область высокого давления будет уходить на восток с территории Центральной России.