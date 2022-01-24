Синоптик рассказала о погоде в Центральной России на этой неделе

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что на этой неделе в Центральной России ожидаются вызванные циклоном с северо-запада снегопады.

В беседе с телеканалом «Звезда» в понедельник, 24 января, Макарова отметила, что погода в настоящее время испытывает на прочность жителей южных регионов: там снегопады спровоцировали серьезные перебои в работе общественного транспорта.

Специалист уточнила, что неблагоприятные погодные условия фиксируются в основном на юге и в низовьях Волги. Также над Баренцевом морем «кружит циклон», потому погода будет меняться на западе и северо-западе. Следующие циклоны также ожидаются с севера. Снег прогнозируется в ночь на среду, 26 января, отмечает телеканал «360».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в течение нынешней недели в центре европейской части России ожидается температура воздуха, соответствующая климатической норме, и нормальное атмосферное давление. Ночные температуры составят –12…–17 градусов, дневные — около –10 градусов, пишет REGNUM.

Область высокого давления будет уходить на восток с территории Центральной России в течение недели. Вильфанд подчеркнул, что значения температуры будут на два градуса выше средних многолетних значений.