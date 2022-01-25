Банк России в конце 2021 года провел рабочую встречу с представителями ассоциаций и участников рынка, заявили «Известиям» в ЦБ. Её цель заключалась в том, чтобы подтвердить целесообразность внедрения предложений о безналичных расчетах в токенизированной форме для всех участников рынка и финансовой системы в целом. Обсуждение может быть продолжено после проведения опроса участников рынка на эту тему, уточнили в регуляторе.

Такой опрос проводит Ассоциация банков России, заявил «Известиям» ее вице-президент Алексей Войлуков. Он напомнил, что в начале 2021 года АБР уже направляла эту концепцию в ЦБ (ее инициатором внутри ассоциации был «Сбер») в качестве альтернативы внедрению цифрового рубля. Однако тогда регулятор скептично отнесся к этой идее.

«Если к текущим безналичным расчетам «приделать» токены, то операции станут именными и персонифицированными. Для этого не надо создавать новую архитектуру — достаточно сделать донастройку существующих систем. Предполагается, что такой инструмент не будет противовесом цифровому рублю — это будет еще один вариант», — пояснил Алексей Войлуков.

По его словам, с помощью токенизации безналичных расчетов будет удобно отслеживать, как были потрачены бюджетные деньги, в том числе те, что выделяются по целевым программам. Например, каким образом тратятся средства, направленные на восстановление территорий после стихийных бедствий, или деньги, начисленные в качестве социальных выплат (например, многодетным семьям или пенсионерам).

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Блок — чей: в России обсуждают токенизацию безналичных расчетов