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В ВОЗ не исключили появление новых штаммов после «Омикрона»

В ВОЗ не исключили появление новых штаммов после «Омикрона»

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Скорее всего «Омикрон» — не последний вариант COVID-19. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе ВОЗ, отметив, что они рассматривают в настоящий момент все сценарии пандемии.

«Не исключена новая волна заболеваемости осенью»
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«Коронавирус уже находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным (характерное для определенных регионов заболевание), но сейчас мы находимся в самом разгаре этой пандемии», — заявили в организации.

Представитель ВОЗ также отметил, что появление «Омикрона» означает, что превентивные меры остаются очень важным элементом защиты. Странам следует ужесточать или снимать меры на основе данных о заболеваемости и возможностей системы здравоохранения. «Важно не давать преждевременных обещаний», — заключили в ВОЗ.

Тем временем ряд стран в ЕС, несмотря на рост заболеваемости, смягчает ограничения. Испанские власти и вовсе призывают Европу воспринимать вспышки COVID как сезонный грипп и сосредоточиться на прививочной кампании, а не жестких мерах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вместе и навсегда: в ЕС предрекли COVID судьбу сезонного заболевания

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