Американский истребитель F-35 рухнул в Южно-Китайское море

Истребитель F-35C пятого поколения ВМС США совершил «неудачную посадку» на палубу авианосца Carl Vinson и рухнул в Южно-Китайское море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота Соединенных Штатов 24 января.

«Пилот благополучно катапультировался из самолета и был подобран с помощью военного вертолета США. Пилот находится в стабильном состоянии. Семеро моряков были ранены: трем из них потребовалась медицинская помощь в клинике в Маниле на Филиппинах, еще четверым оказали медпомощь представители медперсонала на борту авианосца», — рассказали в ведомстве.

На флоте уточнили, что состояние трех пострадавших оценивается как стабильное. Из четырех моряков, получивших медицинскую помощь на борту, трое были отпущены без дополнительных медманипуляций. Причину происшествия с истребителем расследуют специалисты.

Палубный истребитель F-35C Lightning II (F-35 «Молния II») один из представителе семейства малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения американской фирмы Lockheed Martin.

В ходе выполнения стандартного полета в Южно-Китайском море, он не смог приземлиться на палубу авианосца. В ходе манипуляций по посадке истребителя пострадали несколько моряков. Пилот был вынужден катапультироваться.

В начале января у американского истребителя F-35, который принадлежит ВВС Южной Кореи, отказали шасси. Сажать самолет пришлось «на брюхо» взлетно-посадочной полосы военного аэродрома. Для посадки полосу покрыли специальной пеной — она уменьшила трение и вероятность возгорания.

В ноябре прошлого года самолет-невидимка F-35 стоимостью £100 млн упал в море после взлета 17 ноября. Самолет потерпел крушение при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, авария произошла вскоре после взлета F-35, но, несмотря на инцидент, учебные полеты с участием истребителей продолжатся.