В Южной Корее летчик посадил «на брюхо» истребитель F-35 с неисправным шасси

У американского истребителя F-35, который принадлежит ВВС Южной Кореи, отказали шасси. Сажать самолет пришлось «на брюхо». Об этом 4 января сообщает канал SBS.

Пилоту после отказа всех шасси пришлось посадить истребитель на фюзеляж на взлетно-посадочной полосе военного аэродрома. Для посадки полосу покрыли специальной пеной — она уменьшила трение и вероятность возгорания.

До выяснения причин инцидента власти Южной Кореи запретили использовать новейшие истребители пятого поколения F-35.

17 ноября F-35 стоимостью £100 млн упал в Средиземное море после взлета. Самолет потерпел крушение при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, авария произошла вскоре после взлета F-35, но, несмотря на инцидент, учебные полеты с участием истребителей продолжаются.

Представитель минобороны Соединенного Королевства рассказал о том, что страна стремится к оперативному изъятию обломков истребителя F-35 Lightning, чтобы «самолет не попал в руки враждебного государства».

В начале июня 2019 года портал Business Insider назвал F-35 худшим образцом вооружения США. Причиной стали многочисленные технические, производственные изъяны самолета, проблемы с надежностью, а также его огромная стоимость.

F-35 — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель для ВВС F-35A, истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B и палубный истребитель F-35C для ВМС.