Великобритания выразила опасения насчет попадания истребителя F-35 к России

Великобритания стремится к оперативному изъятию обломков истребителя F-35 Lightning Королевских ВВС, чтобы «самолет не попал в руки враждебного государства, такого как Россия», цитирует The Guardian представителя минобороны страны 17 ноября.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, авария произошла вскоре после взлета F-35, но, несмотря на инцидент, учебные полеты с участием истребителей продолжаются.

«Британский пилот истребителя F-35 с [авианосца] HMS Queen Elizabeth катапультировался сегодня утром во время обычного вылета в Средиземном море. Пилот благополучно вернулся на корабль. Ведется расследование инцидента, поэтому пока неуместно что-либо еще комментировать», — сообщило минобороны Великобритании в Twitter.

Самолет-невидимка стоимостью 100 млн фунтов стерлингов упал в море после взлета 17 ноября. Самолет потерпел крушение при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth.

Это первая авария с участием самолета RAF F-35B, хотя за последние три года произошло несколько предыдущих аварий с участием истребителей. Например, в сентябре 2018 года пилоту F-35B, морскому пехотинцу США, пришлось катапультироваться в Южной Каролине из-за неисправных трубок двигателя истребителя.

2 октября стало известно, что Соединенные Штаты грядущей зимой начнут размещение эскадрильи из 27 истребителей пятого поколения F-35A на авиабазе Лейкенхит в Британии. Эскадрилья, получившая название «Валькирия», станет первой эскадрильей ВВС США F-35A в Европе или где-либо еще за пределами Штатов.

В июне 2019 года стало известно, что американские истребители F-35 обладают рядом существенных недостатков, из-за которых самолеты рискуют не справиться с боевыми задачами. Речь идет о моделях F-35B и F-35C, предназначенных для ВМС и морской пехоты.