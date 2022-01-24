Путин поручил снизить налог на прибыль компаниям в сфере развития генетики

Президент России Владимир Путин поручил внести в Налоговый кодекс изменения по уменьшению суммы налога на прибыль ряду компаний, специализирующихся в области развития генетики. Соответствующее решение опубликовано 24 января на официальном сайте Кремля.

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений ‹...› обеспечить внесение в Налоговый кодекс РФ изменений, предусматривающих предоставление организациям, являющимся технологическими партнерами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы, и (или) их дочерним обществам права уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль организаций на сумму, равную 50 процентам расходов, связанных с развитием генетических технологий», — говорится в поручении Путина.

Отмечается, что ответственным за исполнение поручения в срок до 10 июля является премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ноябре Путин заявил, что необходимы законодательные механизмы, регламентирующие получение и использование генетических данных человека, все решения в данном вопросе должны быть взвешенными.

В сентябре прошлого года стало известно, что Минфин подготовил законопроект о внесении изменений в режим специальных административных районов (САР). Ведомство предлагает снизить до 5% ставки по налогам на прибыль организаций по общей базе, а также по получаемым дивидендам, процентам и роялти.

Помимо этого, Минфин предлагает уменьшить до 10% ставку налога на прибыль организаций и НДФЛ по дивидендам, выплачиваемым международными холдинговыми компаниями (МХК) российским организациям и физлицам, а также непубличными МХК иностранным организациям и гражданам.