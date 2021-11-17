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Путин призвал регламентировать использование генетических данных человека

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Необходимы законодательные механизмы, регламентирующие получение и использование генетических данных человека, все решения должны быть взвешенными. Об этом заявил в среду, 17 ноября, президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию генетических технологий.

«Вместе с тем нужно четко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий. Речь идет не только о современном правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм», — подчеркнул глава государства.

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Путин обратил внимание на то, что технологии должны быть понятны, признаны исследователями и бизнесом, а также приняты обществом.

«Совершенно очевидно, что законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции и других сферах», — заключил российский лидер.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что программа по генетическим исследованиям будет продлена до 2030 года. Она напомнила, что в 2020 году утверждены план реализации программы на трехлетний период и комплексный план научных исследований, которые реализуются в рамках программы.

Ранее, в октябре, Томский государственный университет (ТГУ) стал победителем дополнительного конкурса Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы. Вузу предписано получить 320 млн рублей на исследования генов микробов, обитающих в кишечнике животных.

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