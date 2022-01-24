Мужчина долетел из ЮАР в Амстердам в отсеке шасси грузового лайнера

В аэропорту Амстердама (Нидерланды) полиция обнаружила мужчину, который пролетел 11 часов в отсеке носового шасси грузового самолета из Йоханнесбурга (ЮАР). Об этом 24 января сообщает BBC.

«Мужчина был обнаружен живым в стабильном состоянии в отсеке носового шасси самолета и отправлен в больницу. В первую очередь нас, разумеется, беспокоит состояние его здоровья», — рассказала представительница объединенной службы полиции и пограничной охраны Нидерландов Йоанна Хельмондс.

Личность безбилетника пока не установлена. По словам врачей, при первом осмотре у него была низкая температура тела. Позже она поднялась, и мужчина смог ответить на некоторые вопросы. Сейчас он чувствует себя хорошо.

В полиции добавили, что в скором времени мужчину отправят в Центр просителей убежища, где определят его статус.

Отмечается, что чаще всего люди, пытающиеся долететь таким способом, не выживают из-за слишком низкой температуры (около –50 градусов) и разряженного воздуха (отсеки шасси не герметичны).

20 января сообщалось, что в канадской провинции Манитоба в 12 м от границы с Соединенными Штатами полиция обнаружила тела четырех замерзших насмерть человек, в том числе грудного ребенка.

По версии полицейских, они скончались от переохлаждения при попытке незаконно перейти через американо-канадскую границу.