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Четверо мигрантов замерзли насмерть на границе Канады и США

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В канадской провинции Манитоба в 12 м от границы с Соединенными Штатами полиция обнаружила тела четырех замерзших насмерть человек, в том числе грудного ребенка. Об этом сообщает в четверг, 20 января, CTV News со ссылкой на правоохранителей.

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Отмечается, что среди погибших мужчина, женщина, младенец и мальчик-подросток. По версии полицейских, они скончались от переохлаждения при попытке незаконно перейти через американо-канадскую границу.

«На этом очень раннем этапе расследования кажется, что все они умерли из-за воздействия холодной погоды», — уточнили правоохранители.

По данным телеканала, 19 января США сообщили полиции Канады о том, что группа людей, вероятно, незаконно пересекла границу, после этого канадская сторона приступила к поискам нелегалов. В результате чего были задержаны несколько человек.

Как отметили в прокуратуре Миннесоты, 47-летнему жителю Флориды Стиву Шанду уже предъявлены обвинения в контрабанде нелегалов, после того как пограничный патруль обнаружил в фургоне мужчины двух человек без документов, у одного из них были вещи для младенца. При этом самого ребенка в машине не было.

Этот факт, добавили в полиции, дает основание предположить, что четверо погибших на границе связаны с группой нелегалов, которых перевозил Шанда.

Также сообщается, что имена, возраст и национальность четырех погибших человек еще не установлены, для этого потребуется время.

13 января в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) рассказали «Известиям», что с января по конец ноября 2021 года более 2,5 тыс. человек погибли или пропали без вести в водах, пытаясь добраться до Европы через Средиземное море и по маршруту, пролегающему вдоль северо-западного побережья Африки.

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