Между прошлым и будущим: в Петербурге открыт Музей блокадной медицины

В Санкт-Петербурге открылся Музей блокадной медицины. Экспозиция рассказывает о том, как врачи и ученые решали самые страшные проблемы времен блокадного Ленинграда — в условиях нехватки инструментов и препаратов лечили больных, боролись с дистрофией, авитаминозом и эпидемиями среди горожан, сохраняли жизнь детям при массовом голоде. Благодаря накопленному опыту врачей Северной столицы пятая часть всей крови для переливания раненым бойцам на фронте была доставлена именно из блокадного Ленинграда. Продолжала развиваться и наука. Вопреки тяжелейшим условиям жизни в осажденном городе, буквально под обстрелами ученые писали статьи, защищали диссертации и даже проводили конференции.

Дорога к жизни

Состоялась церемония открытия Музея блокадной медицины. Экспозиция, созданная в честь 78-й годовщины Ленинградской победы, размещена на территории Военно-медицинского музея в Санкт-Петербурге. Это первое в России экспозиционное пространство, посвященное подвигу медицинских работников, спасавших жизни защитников Ленинграда в 1941–1944 годах. Проект реализован при непосредственном участии группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА».

Музей блокадной медицины, площадь которого составляет более 100 кв. м, объединяет свыше 40 экспонатов (подлинных предметов того времени), а также девять мультимедийных произведений — видеорассказов и аудиоисторий о жизни врачей блокадного города.

— Это очень важно и почетно — сохранять память о врачах, санитарах, медицинских сестрах, которые трудились в блокадном Ленинграде. Они сделали самое главное — не допустили эпидемии. Город жил, боролся и победил. Экспозиция напоминает о том мужестве, с которым медики прошли блокадные годы, — отметил в разговоре с «Известиями» вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Центральный выставочный объект — отреставрированный санитарный автомобиль «ГАЗ-АА», называемый полуторкой, так как его масса составляет 1,5 т. В годы Великой Отечественной войны эта машина перевезла по Дороге жизни (Ладожскому озеру) и с Ленинградского фронта более 20 тыс. раненых и больных.

Если заглянуть внутрь кузова, открывается композиция, названная «Блокадная Мадонна». На носилках лежит солдат, а рядом сидит медсестра с ребенком на руках — вопреки инструкции она забрала его у замерзшей насмерть в пути матери, сохранив ему жизнь.

— Музей блокадной медицины в Санкт-Петербурге — символ подвига медиков блокадного Ленинграда, — рассказал директор Военно-медицинского музея Анатолий Будко. — Создание музея — это одно из направлений деятельности по сохранению памяти о защитниках нашего города, медицинских работниках, которые следовали традициям милосердия и человеколюбия, самоотверженности и стойкости. Мы хотим сформировать у наших посетителей, начиная с детского возраста, сопричастность к городу и его великой истории.

Своими словами

Особое место в экспозиции занимает блокадный дневник медсестры Фаины Александровны Прусовой, работавшей в больнице № 5 имени Софьи Перовской.

— «Сердце» нашей компании — Международный медицинский центр — был создан в 2010 году и располагается в здании на Малой Конюшенной улице, в котором в годы блокады работала больница имени Софьи Перовской, — сообщил генеральный директор группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» Владислав Баранов. — Мы бережно храним память о великом подвиге медиков осажденного Ленинграда и историю нашего здания, расположенного на том месте, где фактически с момента основания Санкт-Петербурга, то есть с первой трети XVIII века, размещались только медицинские учреждения.

Как рассказал Владислав Баранов, теперь все посетители смогут узнать о беспримерном подвиге гражданских и военных медиков, в том числе «медицинской» семьи Прусовых, а также познакомиться с историями родных и близких наших современников — врачей, которые работают медиками уже не в первом поколении. Аудиорассказы о тех, кто спасал жизни пациентов в годы Великой Отечественной войны, стали частью интерактивного пространства Музея блокадной медицины.

Вокруг машины располагаются композиции, рассказывающие об аспектах медицины в годы блокады. Представлено множество рукописей и настоящих рисунков тех времен.

— Поступило много просьб показать блокаду языком молодого поколения, — рассказал Анатолий Будко. — Мы попытались рассказать неизвестное об известном, что и позволило составить уникальную композицию, ведь о блокаде было сказано и написано очень многое. Однако мы считаем, что такое современное прочтение позволит донести тему до людей всех возрастов.

Еда — это жизнь

Голод стал одним из главных вызовов для медиков. С уничтожением продовольственных складов и сокращением поставок проблема с едой стала катастрофической. На этом фоне у людей развивалось сложное системное заболевание — алиментарная дистрофия, тяжелая форма белково-энергетической недостаточности.

Для людей с тяжелой стадией заболевания ленинградские медики разработали комплексное лечение, частью которого был особый лечебный рацион. Он состоял из пяти ингредиентов со строго выверенными порциями, помогающими организму восстанавливаться, — галет, порошка какао, вина, яичного порошка и красной икры.

Для решения проблемы с нехваткой витаминов ученые провели колоссальную работу по поиску методов и рецептур источников нужных организму веществ. Например, проблему с витамином С решили довольно оригинально — создали настойку из хвои на основе спирта. 100 мл в день хватало, чтобы восполнить необходимость в этом витамине. Паста из морковной ботвы служила источником каротина.

Блокада и карантин

В результате уничтожения коммунальных систем в Ленинграде появились вечные спутники войны — эпидемии. Но благодаря действиям санитарных служб сильных вспышек болезней удалось избежать.

Для борьбы с дизентерией, особенно страшной в условиях голода, бригады врачей проводили тотальную вакцинацию. Они ходили по домам и выдавали вакцинные таблетки — в итоге за один год было «привито» более 84% всех ленинградцев. Врачи вели особые списки, куда тщательно заносили имена и фамилии всех получивших вакцину. Это сдержало массовую заболеваемость.

Удивительно, но 20% всей поставленной на фронты СССР крови дали ленинградцы — более 144 тыс. л. Дело в том, что в Ленинграде была очень развита школа переливания крови. Сотрудники Научно-исследовательского института переливания крови отработали технологии привлечения доноров, сбора, заготовки, хранения, транспортировки. Также за сбор крови полагался дополнительный паек, но многие горожане от него отказывались.

Все это было бы неосуществимо без медицинских вузов и научно-исследовательских институтов, которые продолжали работу, несмотря на холод и голод. Люди защищали диссертации, проводили конференции, писали статьи и рецензии даже в условиях обстрелов.

Благодаря творческому подходу к созданию композиций музей будет интересно посетить людям всех возрастов и профессий. Каждый откроет для себя что-то новое — и эмоции, и факты о времени, когда медицина и наука помогали спасать жизни вопреки всем обстоятельствам. Город не только выжил, но и расцвел, навсегда сохранив память о тех страшных днях, о бессмертном подвиге врачей, медицинских сестер, санинструкторов.