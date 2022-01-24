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Путин согласился рассмотреть вопрос о субсидиях на авиаперелеты по ДФО
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Путин согласился рассмотреть вопрос о субсидиях на авиаперелеты по ДФО

Путин согласился рассмотреть вопрос о частичном субсидировании из федерального бюджета авиаперелетов по ДФО
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Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос о частичном субсидировании авиаперелетов по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Об этом глава государства заявил в понедельник, 24 января, на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

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Солодов отметил, что благодаря плоским тарифам ситуацию со стоимостью авиаперевозок в Центральную Россию удалось сдвинуть, однако остается проблема «по территории региона». Глава Камчатского края уточнил, что регион не может справиться с такой нагрузкой.

«Конечно, мы субсидируем из краевого бюджета примерно две трети. Но всё равно получается более 20 тыс. рублей. И я бы просил, Владимир Владимирович, вернуться к возможности рассмотрения субсидирования частичного федерального бюджета на такие безальтернативные маршруты», — сказал Солодов.

Путин признал, что транспортная доступность остается одним из наиболее проблемных вопросов Камчатского края.

«Это болевой вопрос, но сейчас, докладываю, ситуация нормализуется, Минтранс отрабатывает четко», — пояснил в ответ Солодов.

Осенью 2021 года Министерство транспорта России утвердило перечень субсидируемых в этом году авиамаршрутов на Дальнем Востоке.

В расширенный перечень тогда были включены следующие направления: Благовещенск–Иркутск, Витим–Иркутск, Владивосток–Зея, Владивосток–Нерюнгри, Владивосток–Тында, Кыра–Иркутск, Ленск–Иркутск, Ленск–Красноярск, Ленск–Новосибирск, Магадан–Кепервеем, Магадан–Иркутск, Мирный–Омск, Нерюнгри–Иркутск, Полярный–Красноярск, Улан-Удэ–Иркутск, Улан-Удэ–Омск, Усть-Баргузин–Иркутск, Чита–Иркутск.

Как отмечал глава ведомства Виталий Савельев, дополнительные маршруты улучшат транспортную доступность Амурской и Магаданской областей, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского и Приморского краев.

В сентябре 2021 года Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа. Глава государства также отмечал, что ситуация с невозможностью воспользоваться авиабилетами по субсидированному тарифу в ДФО недопустима. Льготные билеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего года, указывал Путин.

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