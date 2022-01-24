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В Кремле прокомментировали военные учения России в Балтийском море

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января ответил на вопрос, являются ли российские военные учения в Балтийском море реакцией на действия НАТО.

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«Это нужно спрашивать в Минобороны, это первое. Второе - подобные действия НАТО и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны. И третье — все-таки имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться», — сказал он.

Ранее в этот день отряд кораблей Балтийского флота вышел в дальний поход в рамках крупных учений ВМФ. В отряд вошли корветы «Стойкий» и «Сообразительный». Морякам предстоит провести учения по обеспечению связи, противовоздушной и противолодочной обороне, выполнить ряд боевых упражнений.

Также в понедельник стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Так, дополнительное вооружение направят Франция, Дания, Испания, Нидерланды.

Соединенные Штаты также ясно дали понять, что они рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза.

23 января генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.

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