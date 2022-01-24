Предстоящая ночь станет самой холодной в Москве на текущей неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 24 января, рассказала «Известиям» о погоде в столице на текущей неделе.

По словам специалиста, в понедельник погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и предстоящей ночью существенных осадков не ожидается, однако на следующий день к вечеру выпадет снег.

«25 января температура воздуха составит –12...–14 градусов. По нашим расчетам, это будет самая холодная ночь на этой неделе. Днем в городе будет –8...–9 градусов, то есть погода приблизится к климатической норме», — отметила Позднякова.

В среду, 26 января, погоду будет определять ложбинка от циклона, который находится над Баренцевым морем, поэтому ночью и днем будет небольшой снег, температура воздуха составит –9...–11 градусов, а днем — около –5 градусов.

27 и 28 января атмосферное давление немного понизится, но погода будет облачная с небольшим снегом. Ночная температура в Москве составит –11...–13 градусов, дневная — –6...–8 градусов.

«Следующую порцию осадков мы ожидаем 29 января, что будет связано с выходом глубокого циклона. Температура воздуха в дневные часы станет повыше, порядка –4...–9 градусов, а ночью — –6...–11 градусов. За эту неделю мы считаем, что в столице выпадет от 7 до 10 мм осадков. Это немного, но с учетом снежного покрова работы у коммунальных служб прибавится», — заключила Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в течение нынешней недели в центре европейской части России ожидается температура воздуха, соответствующая климатической норме, и нормальное атмосферное давление. Ночные температуры составят –12…–17 градусов, дневные — около –10 градусов.

Область высокого давления будет уходить на восток с территории Центральной России в течение недели. Вильфанд подчеркнул, что значения температуры будут на два градуса выше средних многолетних значений.