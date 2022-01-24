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Экс-советница президента США Рейгана Сюзанна Масси получила российский паспорт

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Экс-советница бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси получила паспорт гражданки России. Документ ей вручил помощник президента РФ Юрий Ушаков 24 января. Об этом ТАСС сообщил полномочный представитель Масси в России Балтазар Шальденбранд.

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В ходе торжественной церемонии Масси поблагодарила помощника президента, с которым она часто общалась во время его работы в должности посла России в США в 1998–2008 годах. Она также отметила, что Ушаков был «успешным и популярным послом РФ в США».

«Для меня было важно получить гражданство РФ, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России», — добавила женщина.

30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин предоставил Масси гражданство страны.

16 мая стало известно, что бывший сотрудник Госдепартамента США, автор нескольких книг Сюзанна Масси в ходе визита в Москву заявила о желании получить российское гражданство. По ее словам, если президент России найдет такую возможность, то это станет честью для нее.

Дипломат отметила, что она много лет проработала над сближением народов России и США и намерена продолжить свое дело. Для этого ей необходимо оставаться в РФ, общаясь с журналистами на русском языке.

Масси с 1984 по 1988 год была советником Рейгана по Советскому Союзу. Ее прозвали «женщиной, остановившей холодную войну». С 1985 по 1997 год она работала научным сотрудником Гарвардского центра русских исследований.

Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985–1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу «Доверяй, но проверяй».

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