Швеция не намерена подавать заявку на вступление в НАТО

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что на данный момент страна не намерена подавать заявку на вступление в НАТО. Об этом в понедельник, 24 января, министр заявила перед началом планового заседания Совета ЕС в Брюсселе. Трансляция ее выступления велась на сайте Еврокомиссии.

По словам Линде, прямо сейчас вопрос о возможном вступлении в Североатлантический альянс не стоит на повестке дня.

«На самом деле у нас сейчас нет намерения подавать заявку на членство в НАТО <...> Этот вопрос сейчас не рассматривается», — сказала она журналистами.

Сегодня мнения жителей Швеции по поводу того, нужно ли королевству вступить в НАТО, разделились почти поровну. Согласно данным опроса, проведенного социологическим центром «Новус» по заказу телеканала SVT, более трети населения Швеции (37%) выступает за членство страны в НАТО, почти столько же (35%) — против, 28% затрудняются с ответом на этот вопрос. В 2017 году лишь 32% респондентов говорили «да» НАТО, в то время как отрицательный ответ давали 43%.

«Число сторонников членства в НАТО сильно увеличилось по сравнению с 2017 годом, так что сейчас их примерно столько же, сколько и противников. Но около трети не могут ответить на вопрос, они колеблются, и именно здесь этот вопрос действительно решается», — приводит ТАСС комментарий главы центра «Новус» Турбьерн Шестрем.

Швеция сотрудничает с НАТО с 1994 года в рамках программы «Партнерство ради мира». В 2016 году парламент одобрил договор, дающий право альянсу перебрасывать военных Сил быстрого реагирования (NRF) альянса на территорию королевства. В 2021 году оппозиция в парламенте объявила о поддержке так называемой опции НАТО — сохранения возможности подать заявку на присоединение к альянсу. При этом большинство депутатов выступили против фактического членства.

В настоящее время членами НАТО являются 30 стран. Последним государством, которое присоединилось к альянсу, стала Северная Македония. Страна стала членом НАТО в марте 2020 года.

На прошлой неделе, 20 января, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в беседе с итальянским агентством ANSA назвал НАТО инструментом прошлого века. Он отметил, что НАТО — это инструмент XX века, а мы живем в XXI-м. При этом Москва не возражает против расширения ЕС, поскольку он не представляет непосредственных рисков для национальной безопасности России в отличие от НАТО, отметил Чижов.