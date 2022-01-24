Парковку в Петербурге разрешат оплачивать через «Парковки Москвы»

Возможность оплатить парковку в Санкт-Петербурге появится в основной версии приложения «Парковки Москвы». Об этом в понедельник, 24 января, говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

В конце декабря 2021 года началось тестирование приложения «Парковки Москвы» в Санкт-Петербурге. В проекте принимают участие свыше 900 добровольцев, которые регулярно ездят в Северную столицу. Средства от оплаты парковки зачисляются в бюджет Санкт-Петербурга.

За три недели автомобилисты оплатили в новом приложении более 2 тыс. парковочных сессий. Отмечается, что в Петербурге машины чаще всего парковались в центре — вблизи Литейного и Невского проспектов.

Тестовый период продлится до конца января, затем, после учета поступивших замечаний и доработки программного обеспечения, все желающие смогут оплатить парковку в приложении «Парковки Москвы».

«Благодаря единому приложению автомобилистам Москвы и Санкт-Петербурга не придется регистрироваться в дополнительных сервисах. Все будет знакомо и понятно», — говорится на сайте Собянина.

На данный момент «Парковки Москвы» скачали более 5 млн человек. С помощью приложения оплачивается около 90% парковочных сессий. Кроме того, оно помогает найти место для парковки, оплатить штрафы, исправить ошибки и решить множество других дорожных вопросов.

21 декабря 2021 года в пресс-службе «Московского паркинга» сообщили, что для участников тестирования приложения «Парковки Москвы» в Санкт-Петербурге предусмотрено несколько часов бесплатной парковки в городе. Кроме того, самые активные водители получат уникальную карту «Тройка-Подорожник», выпущенную к старту проекта.

24 сентября того же года в «Администраторе Московского парковочного пространства» (АМПП) рассказали «Известиям», что водители с помощью приложения «Парковки Москвы» смогли более 1,5 тыс. раз найти свои автомобили, перемещенные из-за аварийных или ремонтных работ, а также из-за тушения пожаров, уборки дорог и проведения массовых мероприятий.

Функция поиска авто в приложении заработала летом 2020 года.