Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Немецкий пловец Флориан Велльброк победил на ЧМ на дистанции 1500 метров кролем
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $2100 за 1 тыс. куб. м
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов
Экономика
Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции
Культура
В московском Манеже покажут 76 картин и рисунков Виктора Цоя
Мир
В Госдепе пообещали продолжить оказывать военную помощь Украине
Политика
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Политика
ГД одобрила в I чтении законопроект об уголовном наказании для лихачей
Общество
Попова призвала отказаться от мероприятий в закрытых помещениях из-за COVID-19
Политика
Путин подписал закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами

Приложение «Парковки Москвы» позволит оплачивать стоянки в Санкт-Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тестовая версия приложения «Парковки России» начнет функционировать с 28 декабря. Этот сервис является аналогом столичного приложения «Парковки Москвы», он даст возможность оплачивать машиноместа и в Санкт-Петербурге. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».

Умный двор: поиск парковочного места у дома станет проще и быстрее
Чем искусственный интеллект и камеры наблюдения могут помочь московским водителям

Тестировать нововведение будет тысяча автомобилистов в течение месяца.

Для участников предусмотрено несколько часов бесплатной парковки в Санкт-Петербурге, кроме того, самые активные водители получат уникальную карту «Тройка-Подорожник», выпущенную к старту проекта.

«Парковками Москвы» пользуются более 125 тыс. авто с петербуржскими номерами, а москвичи часто выбирают северную столицу для поездок на машине. По поручению мэра Москвы мы расширяем функционал нашего приложения, для удобства водителей, которые часто бывают в обоих городах, в нем можно будет оплачивать и парковки Петербурга. За время работы приложения мы получили и учли много идей пользователей о том, какие функции можно добавить, так другим городам не придется тратить на это время и ресурсы», — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

После завершения тестирования воспользоваться новой услугой смогут все желающие. Деньги от оплаты стоянки пойдут в бюджет города, где была совершена парковка.

По всем вопросам о платных парковках можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: 3210 (с мобильного) или +7 495 539 5454.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021