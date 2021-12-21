Приложение «Парковки Москвы» позволит оплачивать стоянки в Санкт-Петербурге

Тестовая версия приложения «Парковки России» начнет функционировать с 28 декабря. Этот сервис является аналогом столичного приложения «Парковки Москвы», он даст возможность оплачивать машиноместа и в Санкт-Петербурге. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».

Тестировать нововведение будет тысяча автомобилистов в течение месяца.

Для участников предусмотрено несколько часов бесплатной парковки в Санкт-Петербурге, кроме того, самые активные водители получат уникальную карту «Тройка-Подорожник», выпущенную к старту проекта.

«Парковками Москвы» пользуются более 125 тыс. авто с петербуржскими номерами, а москвичи часто выбирают северную столицу для поездок на машине. По поручению мэра Москвы мы расширяем функционал нашего приложения, для удобства водителей, которые часто бывают в обоих городах, в нем можно будет оплачивать и парковки Петербурга. За время работы приложения мы получили и учли много идей пользователей о том, какие функции можно добавить, так другим городам не придется тратить на это время и ресурсы», — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

После завершения тестирования воспользоваться новой услугой смогут все желающие. Деньги от оплаты стоянки пойдут в бюджет города, где была совершена парковка.

По всем вопросам о платных парковках можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: 3210 (с мобильного) или +7 495 539 5454.