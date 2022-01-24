Стало известно о состоянии пострадавшей при пожаре актрисы Воронковой

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Вера Воронкова, которая пострадала при пожаре, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в городской клинической больнице им. Ф.И. Иноземцева в понедельник, 24 января.

«Она в реанимации ожогового центра. Тяжелое общее состояние, без динамики», — сообщили «РИА Новости» в медучреждении.

19 января в квартире 56-летней актрисы, расположенной на северо-востоке Москвы, произошел пожар. Как отмечает RT, причиной послужило замыкание проводки на елочной гирлянде. В результате пострадали актриса и ее дочь. Воронкову госпитализировали с ожогами 31% поверхности тела. Повреждены голова, лицо, шея, спина и руки артистки.

Позднее стало известно, что она пришла в сознание, но ее состояние по-прежнему тяжелое. В Театре имени Пушкина отмечали, что актрисе потребуется длительное восстановление после пожара, пишет «Москва 24».

Вера Воронкова известна по своим ролям в таких проектах, как «Любовник», «Каменская», пишет НСН.