Дочь актрисы Воронковой пострадала при пожаре в Москве

Раскрыты новые подробности пожара в квартире госпитализированной российской актрисы Веры Воронковой. По данным «Известий», в момент возгорания в жилище находилась несовершеннолетняя дочь артистки.

Девочке также понадобилась медицинская помощь. Она получила серьезный ожог дыхательных путей.

Вера Воронкова была госпитализирована в реанимацию с ожогами 19 января. По данным «Известий», у артистки повреждены голова, лицо, шея, спина и руки. Также поступали сведения о том, что женщина получила тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.

По некоторым данным, в квартире артистки в центре Москвы загорелась новогодняя елка. Как рассказали соседи Воронковой, пожар случился из-за того, что кошка уронила пластмассовую елку со свечками.

Вера Воронкова — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ. Получила образование в Школе-студии МХАТ. В числе известных ее работ — сериалы «Предчувствие», «Марш Турецкого», «Каменская-4», «Журов».