Рекорд по высоте сугробов установлен в Краснодаре

В Краснодаре установлен новый рекорд по высоте снежного покрова. В столице Кубани выпал 41 см снега, что произошло впервые за всю историю метеонаблюдений. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Причинами аномальных снегопадов в Краснодарском крае стали циклон «Ида» и циклонический вихрь «Эльпис». Их столкновение над Кубанью сформировало мощные снежные облака, пишет ИА KrasnodarMedia.

Аэропорт Краснодара приостанавливал работу до 2:00 мск 24 января. 23 января там отменили восемь рейсов и задержали 23 самолета.

Ранее в воскресенье стало известно, что пассажиров задержанных из-за снегопада авиарейсов разместили в аэропорту Краснодара на полу и ступеньках лестниц. Десятки людей провели в таком положении всю ночь. Среди них есть дети, которые в ожидании вылета начали нервничать и капризничать.