Аэропорт Краснодара назвал срок возобновления работы воздушной гавани

Работа аэропорта Краснодара, где ранее в этот день отменили восемь рейсов и задержали 23 самолета, приостановлена до 02:00 мск 24 января. Об этом рассказали 23 января в пресс-службе авиаузла.

Причиной приостановки работы стало усиление ливневого снегопада и снижения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе, пояснили в аэропорту.

При этом отмечается, что 10 самолетов, направлявшихся в воскресенье вечером в аэропорт Краснодара, сели на запасных аэродромах.

Кроме того, в оперативном штабе региона рассказали, что школы в семи муниципалитетах Краснодарского края не будут работать в понедельник, 24 января, из-за сильного снегопада.

«Занятия в школах 24 января отменили в Краснодаре, Геленджике, Северском, Брюховецком, Славянском и Тимашевском районах», — следует из сообщения оперштаба.

Ранее в воскресенье стало известно, что пассажиров задержанных из-за снегопада авиарейсов разместили в аэропорту Краснодара на полу и ступеньках лестниц. Десятки людей провели в таком положении всю ночь. Среди них есть дети, которые в ожидании вылета начали нервничать и капризничать.

Как рассказала «Известиям» одна из пассажирок, несмотря на задержку рейса, долгое время клиентам авиакомпаний не предоставляли ни еды, ни даже напитков.