В Подмосковье запустили систему мониторинга усталости водителей такси

Систему мониторинга усталости водителей такси запустили в Московской области. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Указанную систему запустило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья и «Ситимобил». В ведомстве отметили, что система мониторинга усталости таксистов позволит повысить безопасность поездок.

Отмечается, что две установленные в машине камеры осуществляют наблюдение за водителем и за дорогой.

«Система на базе компьютерного зрения отслеживает уровень усталости водителя, использование ремня безопасности, разговоры по телефону, отвлечение от вождения, а также анализирует манеру вождения водителя и предупреждает об опасных сближениях и маневрах во время поездки», — приводит слова представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

В случае нарушения система фиксирует его и подает звуковой сигнал. Все нарушения записываются на видео, которые затем смогут проанализировать сам водитель и таксопарк. Пассажиры в поле зрения камеры не попадают, уточняет «Федеральное агентство новостей».

По итогам проекта будут проанализированы наиболее частые нарушения водителей, чтобы затем провести разъяснительную работу. Осторожных водителей такси ждет поощрение, отмечает телеканал «360».

В марте прошлого года психолог–консультант, психофизиолог «Центра конфликтологии и коррекции стресса» Михаил Писакин назвал идеальную продолжительность сна для таксиста. В беседе с «Известиями» он пояснил, что среднестатистическому таксисту необходимо спать не менее 8–9 часов. При этом водителям будет полезно спать и 10 часов с учетом напряженной специфики работы в такси.