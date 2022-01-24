В Армении сообщили о возможности отзыва заявления об отставке президента
Президент Армении Армен Саркисян имеет возможность в течение недели отозвать свою отставку. Об этом 24 января сообщил председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян.
Он пояснил, что в соответствии с регламентом парламента, если в течение недели после сообщения об отставке должностное лицо в письменном виде отзывает свое заявление, то председатель Нацсобрания выступает с заявлением об этом.
В противном случае составляется протокол о прекращении полномочий нынешнего президента.
«Отставка считается принятой с момента опубликования протокола», — добавил Симонян.
О том, что президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, стало известно 23 января. По словам самого Саркисяна, это абсолютно не эмоциональное решение, оно исходит из определенной логики.
Исполнять обязанности президента страны до новых внеочередных выборов будет Симонян.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин в разговоре с «Известиями» обратил внимание на то, что у Саркисяна есть шанс на новую избирательную кампанию и на новые полномочия в новой должности. По словам Данилина, выборы могут состояться в течение полугода.
Саркисян занимал пост президента Армении с 9 апреля 2018 года. Срок его полномочий должен был завершиться в 2025-м.
В конституции республики отмечается, что внеочередные выборы президента Армении могут пройти не позднее чем через 30 дней после отставки. При этом президент избирается парламентом сроком на семь лет, одно и то же лицо может быть избрано главой государства только один раз.