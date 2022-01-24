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Военные летчики РФ и Сирии провели первое совместное патрулирование

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Военные летчики РФ и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над сирийской территорией. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в Минобороны РФ.

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Российские Воздушно-космические силы (ВКС) были представлены истребителями Су-34, Су-35 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50. От сирийской стороны в патрулировании приняли участие Миг-23 и Миг-29.

Российскими летчиками был совершен полет с авиабазы Хмеймим, они отрабатывали удары по наземным целям.

Сирийские летчики отвечали за контроль воздушного пространства и истребительное прикрытие.

В ходе патрулирования также были проведены учебные пуски ракет по воздушным целям и поражены наземные мишени на одном из полигонов, расположенном в центральной части страны.

Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, а также над северными районами Сирийской Арабской Республики.

В ноябре 2021 года совместные летно-тактические учения ВКС России и военно-воздушных сил (ВВС) Сирии прошли на нескольких аэродромах республики. Отмечалось, что российские и сирийские военные выполнили военную задачу на борту российского Су-24. В ходе учебного вылета команда нанесла бомбовый удар по условным позициям боевиков.

В конце октября того же года военные России провели мастер-класс для сирийских военнослужащих и показали, как обращаться с отечественным огнеметом «Шмель». Как отметили в Минобороны РФ, подобные навыки пригодятся при штурме зданий и поражении укреплений.

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