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Пожар в многоэтажном доме в Петербурге локализован

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Пожар в жилом многоэтажном доме в Центральном районе Санкт-Петербурга локализован. Об этом сообщили в понедельник, 24 января, в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

«В 06:22 пожар локализован, ранг пожара снижен до 1БИС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о возгорании дома на Лиговском проспекте, 44, поступила ранее, в понедельник, в 2:59. Пожару был присвоен 2-й ранг опасности.

На место для ликвидации пожара выехали 16 единиц техники и 73 человека личного состава.

Сведения о пострадавших, по данным главка ведомства, не поступали.

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