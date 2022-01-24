Пожар в многоэтажном доме в Петербурге локализован
Пожар в жилом многоэтажном доме в Центральном районе Санкт-Петербурга локализован. Об этом сообщили в понедельник, 24 января, в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
«В 06:22 пожар локализован, ранг пожара снижен до 1БИС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о возгорании дома на Лиговском проспекте, 44, поступила ранее, в понедельник, в 2:59. Пожару был присвоен 2-й ранг опасности.
На место для ликвидации пожара выехали 16 единиц техники и 73 человека личного состава.
Сведения о пострадавших, по данным главка ведомства, не поступали.