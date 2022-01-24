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Жилой многоэтажный дом горит в Петербурге на площади 300 кв. м

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Жилой многоэтажный дом горит в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает ГУ МЧС России по городу в Telegram.

По данным ведомства, в жилом шестиэтажном доме 44 на Лиговском проспекте загорелась мансарда. Площадь пожара составила 300 кв. м.

Уточняется, что пожару присвоен второй ранг. Всего в тушении задействованы 73 человека личного состава и 16 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее, 23 января, два человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Приморском крае. В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора в тепловом коллекторе. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела двоих человек. По предварительным данным, смерть людей наступила от отравления угарным газом.

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