Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Минобороны сообщило о продолжающейся переброске войск ВВО в Белоруссию
Общество
Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи
Мир
В Сирии назвали незаконным замораживание членства в ЛАГ
Мир
Депутат Верховной рады «потерял» половину Украины
Мир
В ЛНР прокомментировали идею перенести контактную группу в Стамбул
Мир
Госдеп заявил о работе посольства США в Киеве в штатном режиме
Политика
Москва возглавила ТОП самых успешных регионов России
Мир
NYT узнала о планах Байдена разместить в Европе военные силы США
Экономика
Компаниям упростят выпуск облигаций в валюте
Экономика
Новый порядок для кредитных историй ЦБ перенес на 1 июля 2022 года

В России уничтожат 25 опасных объектов в 2022 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К концу 2022 года в России должны завершиться работы по ликвидации 15 свалок и 10 наиболее опасных объектов, сообщили «Известиям» в Минприроды.

При этом всего по итогам проведенной в регионах инвентаризации в стране было выявлено около 2 тыс. объектов с признаками накопленного вреда окружающей среде (НВОС). Наибольшее число таких мест обнаружено в Ставропольском крае (262 объекта).

ООПТным путем: свалки в заповедниках ликвидируют до 2025 года
Минприроды разработало план по зашите особо охраняемых природных территорий от мусора

«В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в 2021 году выполнялись работы по ликвидации 22 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и 31 несанкционированной свалки в границах городов в 30 субъектах. Завершены работы по ликвидации 12 свалок и восьми наиболее опасных объектов, в том числе крупнейшей свалки в городе Челябинске, а также трех полигонов в Московской области «Слизнево», «Вальцово», «Царево», — подчеркнули в ведомстве.

Там также сообщили, что в 2022 году проводятся работы по ликвидации 19 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС) и 45 несанкционированных свалок в границах городов в 34 субъектах. Среди них такие значимые объекты, как полигон «Ядрово» в Московской области, Самосыровский полигон в Казани, а также свалка в Центральном административном округе города Омска.

По итогам дополнительного отбора к ликвидируемым объектам в 2022 году добавятся еще 28 свалок и семь наиболее опасных объектов, сейчас проекты находятся на стартовой позиции, пояснили в министерстве.

В ведомстве заверили, что в конце этого года должны завершиться работы по ликвидации 15 свалок и 10 наиболее опасных объектов. В их числе крупная свалка на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе Нижнего Новгорода, а также четыре полигона в Московской области («Часцы», «Съяново», «Каурцево», «Парфеново»). Также в этому году будет начата работа по ликвидации накопленного вреда на территории полигона «Красный Бор» в Ленинградской области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чистота потребления: в 2022-м в России уничтожат 25 опасных объектов

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022