США санкционировали отъезд части дипперсонала с семьями с Украины

Госдеп США эвакуирует часть дипперсонала с Украины. Также ведомство распорядилось вывезти семьи дипломатов из страны, передает телеканал «Известия».

Американцам придется использовать для этого коммерческие рейсы. Президент США Джо Байден не исключил размещения американских войск и авиации в Прибалтике и Восточной Европе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.