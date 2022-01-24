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Президент Армении Саркисян подал в отставку из-за нехватки полномочий

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Президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил, что подал в отставку после четырехлетнего пребывания на посту.

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«Я очень долго думал и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение и исходит из определенной логики», — отмечается в заявлении на сайте его администрации.

Причиной своего решения Саркисян назвал недостаточное число «необходимых инструментов» для влияния на коренные процессы внутренней и внешней политики.

«У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария. Конституция также предполагает верховенство одного государственного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными институтами на исторической родине», — подчеркнул он.

Также Саркисян выразил надежду на конституционные изменения, которые позволят президенту работать в более сбалансированной, согласованной атмосфере.

Саркисян также добавил, что он и его семья становятся мишенью для различных политических групп, которых интересует его прошлое и «различные конспирологические теории и мифы».

Он занимал пост главы государства с 9 апреля 2018 года. В Армении президент является главой государства, гарантом независимости, территориальной целостности и безопасности страны. Президент также следит за исполнением конституции.

В июне 2021 года в Армении состоялись парламентские выборы. Тогда партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,91% голосов избирателей. Некоторые партии, среди которых блок «Честь имею», блок «Армения» и партии «Пробуждение» и «Армянская родина», не признали итоги выборов и направили иски в Конституционный суд Армении, однако 17 июля КС республики признал победу партии Пашиняна и отклонил иски.

2 августа Саркисян назначил Пашиняна премьер-министром. После чего, 26 сентября, парламент Армении одобрил программу нового правительства.

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