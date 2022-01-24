Выпуск еврооблигаций для отечественных компаний в России будет упрощен: в апреле Минфин внесет в Госдуму проект изменений в закон о валютном регулировании, который расширит возможности для размещения таких бумаг. Об этом говорится в плане по законопроектной деятельности правительства на 2022 год, свои намерения «Известиям» подтвердили и в Минфине.

«Законопроект направлен на расширение возможностей для выпуска облигаций в иностранной валюте на территории РФ по российскому праву. Таким образом для компаний выпуск еврооблигаций будет упрощен», — сообщили в Минфине.

Как пояснил «Известиям» глава НАУФОР Алексей Тимофеев, в первую очередь речь идет о возможности расчетов в валюте между формальным эмитентом облигаций, который обычно выступает SPV (то есть специально созданной для таких операций компанией) и инициатором выпуска — материнской фирмой, которая является реальным эмитентом долговых бумаг.

«Сегодня расчеты в валюте между ними, если и та, и другая компания резиденты, запрещены. Понятно, что конвертация средств увеличивает расходы и создает дополнительные риски», — констатировал Алексей Тимофеев.

Вторая новация законопроекта — расчеты в иностранной валюте между поручителем по облигациям с резидентами-держателями, отметила директор KPMG Law Екатерина Цибикова. Сейчас такие операции тоже относятся к категории валютных и не могут осуществляться между резидентами в силу прямого запрета. Устранение «конвертационного» барьера снимет операционные и юридические риски с участников эмиссионного процесса и позволит упростить процедуру размещения облигаций в иностранной валюте, согласилась она.

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Долг бондом красен: компаниям упростят выпуск облигаций в валюте