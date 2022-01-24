Вирусолог предостерег от отношения к «Омикрону» как к живой вакцине

Считать «Омикрон»-штамм коронавируса вакциной и стремиться к заражению им крайне опасно, заявил в интервью «Известиям» член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев.

«Это очень опасное утверждение. Даже если «Омикрон» в десять раз менее летальный, чем «Дельта», все равно будут пусть не тысячи, но сотни умерших от «Омикрона». Это совершенно несопоставимо с уровнем безопасности, который мы ожидаем от вакцин», — сказал Александр Лукашев.

После волны «Омикрона» можно ожидать передышки в заболеваемости коронавирусом, потому что многие люди получат иммунитет, отметил он.

«Но называть его (штамм «Омикрон» — «Известия») вакциной и стремиться преднамеренно к заражению очень опасно. К тому же, нет уверенности, что «Омикрон» будет хорошо защищать от «Дельты», — добавил эксперт.

В декабре вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с журналистами предположил, что штамм «Омикрон» может быть живой вакциной.

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