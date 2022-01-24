ВМС США сообщили о задержании судна из Ирана с компонентами взрывчатки

Военно-морские силы (ВМС) США 18 января перехватили судно, шедшее из Ирана, на борту, предположительно, находилось вещество для взрывчатки. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщил пятый флот ВМС США.

«В результате проверки гражданства судна, проведения досмотра американские силы обнаружили 40 тонн мочевины, химическое соединение, используемое для агроудобрений, которое также используется для производства взрывчатых веществ», — говорится в сообщении в Twitter.

По информации американских ВМС, судно следовало по привычному для поставок оружия йеменским хуситам маршруту, что позволяет сделать вывод о перехвате американскими военными очередной поставки членам мятежного движения Йемена «Ансар Аллах» (хуситы).

Кроме того, данное судно задерживали в феврале прошлого года у берегов Сомали, проверка показала, что оно перевозило оружие, в том числе «тысячи» АК-47, снайперских винтовок, противотанковых гранатометов и другое оружие, добавили в ВМС.

В ноябре сообщалось, что военные Ирана задержали в Персидском заливе иностранный корабль без гражданства по подозрению в попытке контрабанды 150 тыс. л топлива.

До этого ВМС Ирана сообщили о предотвращении попытки захвата вооруженными силами США иранского танкера с нефтью в Оманском заливе. Пентагон, в свою очередь, опроверг заявление о перехвате нефтяного груза и обвинил иранские силы в захвате торгового судна в международных водах Оманского залива.