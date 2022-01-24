Трасса для картинга автодрома «Игора Драйв» получила высшую лицензию FIA

Трасса для картинга автодрома «Игора Драйв» первой в России получила высшую лицензию Международной автомобильной федерации (FIA). Об этом в понедельник, 24 января, сообщил председатель Совета директоров «Игора Драйв» Мауро Сипcц.

Отмечается, что Картинг Центр сможет принимать соревнования международного масштаба в классах OK, OK-junior, KZ1 и KZ2.

Как рассказал Мауро Сипсц, трассу под требования FIA адаптировали в течение года. Получение лицензии он назвал важным событием для России, которое поспособствует развитию молодежного автоспорта. Сипсц добавил, что на трассе они будут проводить тренировки и для детей, которые смогут получить первый опыт в соревнованиях.

Президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов выразил надежду, что картодром «Игора Драйв» станет лучшим не только в Европе, но и в мире.

В данный момент Картинг Центр принимает гостей каждый день. Любой желающий может попробовать свои силы и проехать сессию на прокатном карте Sodi RT8 или Sodi LR5, поучаствовать в групповом заезде в формате гонки или поучиться у инструктора Картинг Центра.

Ранее, 1 октября 2021 года, президент России Владимир Путин поручил правительству России и Ленинградской области, а также РЖД обеспечить транспортную доступность автодрома «Игора Драйв» в период проведения российского этапа чемпионата «Формула-1».

6 июля 2021 года российский вице-премьер и председатель организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа «Формулы» Дмитрий Чернышенко сообщил, что идею проведения Гран-при РФ «Формулы-1» на автодроме «Игора Драйв» с 2023 года одобрили все заинтересованные стороны.

Автодром «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга расположены 10 трасс для авто- и мотоспорта и комплекс сооружений, построенных с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами. «Игора Драйв» имеет большое социальное значение как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта. Комплекс является также центром активного досуга для широкой аудитории.