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Путин поручил обеспечить транспортную доступность «Игоры Драйв»

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Президент России Владимир Путин поручил правительству России и Ленинградской области, а также РЖД обеспечить транспортную доступность автодрома «Игора Драйв» в период проведения российского этапа чемпионата «Формула-1». Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

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В том числе объектов железнодорожной инфраструктуры и прилегающего парковочного пространства в размере 3,1 млрд рублей и объектов автодорожной инфраструктуры федерального значения в размере 1,7 млрд рублей.

Поручение должно быть выполнено до 1 ноября. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава РЖД Олег Белозеров.

О том, что идею проведения Гран-при РФ «Формулы-1» на автодроме «Игора Драйв» с 2023 года одобрили все заинтересованные стороны, 6 июля сообщил российский вице-премьер и председатель организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа «Формулы» Дмитрий Чернышенко.

26 июля Дрозденко рассказал Путину о модернизации инфраструктуры автодрома для проведения чемпионата. По его словам, необходимая для подготовки сумма не является критичной и вместе с РЖД, а также с транспортной составляющей минимальных требований организаторов «Формулы-1» составляет около 6 млрд рублей.

Губернатор также добавил, что для региона проведение этапа «Формулы-1» является знаковым событием. Согласно расчетам, ежедневно ожидается не менее 50 тыс. болельщиков.

Комплекс «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга расположены 10 трасс для авто- и мотоспорта и комплекс сооружений, построенных с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами. «Игора Драйв» имеет большое социальное значение как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта. Комплекс является также центром активного досуга для широкой аудитории.

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