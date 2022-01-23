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Водитель пострадал от падения ледяной глыбы на автомобиль в Сочи

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В Сочи с троса, удерживающего опору моста, сорвалась ледяная глыба и упала на лобовое стекло приезжающего автомобиля. В результате происшествия пострадал водитель. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщили в пресс-службе УГИБДД Краснодарского края.

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Уточняется, что инцидент произошел на автодороге Адлер – Красная Поляна.

«С моста упала глыба льда на автомобиль Mercedes. Пострадал водитель», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, он получил травму живота.

Ранее в воскресенье «Известия» сообщили, что снегопад остановил работу аэропорта в Краснодаре. Изменения в расписании коснулись больше 20 авиарейсов. Кроме того, из-за непогоды 5 тыс. человек остались без электричества. На участке федеральной трассы А-290 перекрывали движение. Ограничения вводили из-за двух застрявших большегрузов.

В Юбилейном высота снежного покрова достигла 50 см, в Славянске-на-Кубани из-за дождя подтоплено 36 участков. Режим повышенной готовности введен почти по всей Кубани. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 20–25 м/с.

21 января стало известно, что в Барнауле на мальчика упала глыба льда с крыши. Инцидент произошел 17 января возле одного из магазинов города. По словам родителей, мальчик выходил из здания, когда на него рухнул кусок льда. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Следственный комитет начал проверку.

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