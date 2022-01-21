Подросток пострадал при падении льда с крыши в Барнауле
Следственный комитет начал проверку по факту получения травмы подростком в Барнауле. На мальчика упала глыба льда с крыши.
Инцидент произошел 17 января возле одного из магазинов города. По словам родителей, мальчик выходил из здания, когда на него рухнул кусок льда. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Госпитализация подростку не потребовалась, однако мальчик плохо себя чувствовал. Об этом сообщает altapress.ru.
Следственный комитет даст юридическую оценку действиям управляющей компании на предмет халатности при очистке крыш. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Нижнем Новгороде 55-летний мужчина погиб в результате падения ледяной глыбы с крыши. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».