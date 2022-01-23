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Самолет Москва — Петропавловск-Камчатский вынужденно сел в Нижневартовске
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Самолет Москва — Петропавловск-Камчатский вынужденно сел в Нижневартовске

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Самолет, летевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, вынужденно сел в Нижневартовске. Об этом сообщил в воскресенье, 23 января, источник «Известий».

Причиной посадки самолета стало ухудшение состояния одного из пассажиров, ему стало плохо в процессе полета. Собеседник уточнил, что рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот».

Ранее, 8 января, направлявшийся из Москвы в Ташкент самолет авиакомпании Uzbekistan airways произвел экстренную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Посадка прошла в штатном режиме, пассажира прямо с борта лайнера доставили в одну из клиник города.

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