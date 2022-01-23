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Обозреватель NI раскрыл сценарий скорого распада США

National Interest: в 2040 году может начаться гражданская война и распад США
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К распаду США может привести гражданская война, началом которой послужит демографический переход страны от преимущественно белого населения к небелому в 2040-х годах. Об этом сообщил в субботу, 22 января, обозреватель американской газеты National Interest Марк Кац в своей статье.

По его словам, распад США возможен из-за того, что страна будет находиться в процессе подобного демографического перехода, после чего американцы, особенно консервативные, не согласятся добровольно уступить власть формирующемуся большинству с другим цветом кожи.

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Кац добавил, что вместо этого белые граждане США попытаются силой сохранить статус-кво и закрепить свое доминирующее положение в обществе. При этом, согласно мнению обозревателя, в худшем случае гражданские волнения приведут к распаду государства.

Журналист заверил, что подобные изменения позволят другим странам заполнить недостающее звено, которое образуется в результате падения Соединенных Штатов.

Ранее, в ноябре 2021 года, в своей статье для агентства Bloomberg обозреватель Макс Гастингс заявил, что немедленного распада США ожидать не стоит, однако такую перспективу уже можно представить, чего нельзя было сделать еще в начале тысячелетия. Он пояснил, что Соединенные Штаты всегда были расколоты по своим политическим взглядам.

Вместе с тем, согласно предположению Гастингса, в основе американского раскола лежит расовая проблема. Он заверил, что в Штатах накапливается определенная волна гнева.

В декабре специалист ЦРУ Барбара Уолтер заявила о приближении США к гражданской войне. Уолтер отметила, что в стране наблюдаются два сильных фактора будущей войны: анократия — угнетение демократических институтов и эксплуатация авторитарными элитами, и появление интересов, нацеленных на использование внутренних противоречий, которые могут увеличить раскол в обществе. Так, генералы обратили внимание, что в штурме Капитолия 6 января 2021 года участвовало «тревожное число ветеранов и военнослужащих».

2 декабря российский сенатор Алексей Пушков заявил, что движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны») — мощный фактор дезорганизации общественной жизни в США.

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