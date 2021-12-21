Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Авто
Эксперты спрогнозировали рост рынка автозапчастей в России
Политика
Госдума приняла во II чтении законопроект об отмене обязательного ТО
Мир
Еврокомиссия ограничила срок действия ковид-сертификатов 9 месяцами
Мир
Стало известно о тайной отправке США и Британией хакеров на Украину
Мир
Приостановленное из-за аварии движение судов через Босфор возобновлено
Армия
Атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав ВМФ РФ
Экономика
Цена фьючерсов на газ в Европе впервые превысила $2000
Политика
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года
Мир
В ОБСЕ заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по безопасности

Специалист ЦРУ заявила о приближении США к гражданской войне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США можно заметить все признаки начинающейся гражданской войны. Такое мнение выразила 20 декабря профессор кафедры международных отношений Калифорнийского университета в Сан-Диего и член специальной рабочей группы ЦРУ Барбара Уолтер в интервью CNN.

Протестное голосование: как беспорядки в США отразятся на выборах
Волнения в американских городах могут существенно повлиять на расклад политических сил в конгрессе и отдельных штатах

По словам Уолтер, она изучала гражданские войны в разных странах в ходе 30 лет, и в последние годы предметом ее исследования являются Соединенные Штаты, сообщает «Федеральное агентство новостей». Уолтер отметила, что в стране наблюдаются два сильных фактора будущей войны: анократия — угнетение демократических институтов и эксплуатация авторитарными элитами, и появление интересов, нацеленных на использование внутренних противоречий, которые могут увеличить раскол в обществе, передает RT.

Так, генералы обратили внимание, что в штурме Капитолия 6 января 2021 года участвовало «тревожное число ветеранов и военнослужащих». Отношение к армии имел каждый 10-й обвиняемый. А еще 124 отставных военных офицеров от имени портала Flag Officers 4 America опубликовали письмо в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа, который настаивает, что у него «украли» победу в президентской гонке. И таких примеров много, считает эксперт.

В материале сообщается, что в расколотом состоянии США некоторые военные могут отказаться выполнять приказы президента Джо Байдена. Такой сценарий может повлечь за собой гражданскую войну, чем, в свою очередь, могут воспользоваться противники Вашингтона и атаковать страну.

Ранее, 18 декабря, некоторые американские генералы, которые в настоящее время находятся в отставке, также предсказывали гражданскую войну в США. Среди них — Пол Итон, Антонио Тагуба и Стивен Андерсон, сообщает телеканал «360». Они предполагают, что гражданский конфликт может произойти в 2024 году и отмечают, что в американской армии участились случаи беспорядков.

2 декабря российский сенатор Алексей Пушков заявил, что движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны») — мощный фактор дезорганизации общественной жизни в США. Таким образом он прокомментировал объявленный BLM призыв к бойкоту «белых компаний» и к борьбе с «белым националистическим капитализмом».

21 ноября Пушков назвал призывы к революции в США кашей из пустых лозунгов. Таким образом он отреагировал на протесты в США, начавшиеся после оправдания подростка Кайла Риттенхауса по делу о двойном убийстве в городе Кеноша.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021