Специалист ЦРУ заявила о приближении США к гражданской войне

В США можно заметить все признаки начинающейся гражданской войны. Такое мнение выразила 20 декабря профессор кафедры международных отношений Калифорнийского университета в Сан-Диего и член специальной рабочей группы ЦРУ Барбара Уолтер в интервью CNN.

По словам Уолтер, она изучала гражданские войны в разных странах в ходе 30 лет, и в последние годы предметом ее исследования являются Соединенные Штаты, сообщает «Федеральное агентство новостей». Уолтер отметила, что в стране наблюдаются два сильных фактора будущей войны: анократия — угнетение демократических институтов и эксплуатация авторитарными элитами, и появление интересов, нацеленных на использование внутренних противоречий, которые могут увеличить раскол в обществе, передает RT.

Так, генералы обратили внимание, что в штурме Капитолия 6 января 2021 года участвовало «тревожное число ветеранов и военнослужащих». Отношение к армии имел каждый 10-й обвиняемый. А еще 124 отставных военных офицеров от имени портала Flag Officers 4 America опубликовали письмо в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа, который настаивает, что у него «украли» победу в президентской гонке. И таких примеров много, считает эксперт.

В материале сообщается, что в расколотом состоянии США некоторые военные могут отказаться выполнять приказы президента Джо Байдена. Такой сценарий может повлечь за собой гражданскую войну, чем, в свою очередь, могут воспользоваться противники Вашингтона и атаковать страну.

Ранее, 18 декабря, некоторые американские генералы, которые в настоящее время находятся в отставке, также предсказывали гражданскую войну в США. Среди них — Пол Итон, Антонио Тагуба и Стивен Андерсон, сообщает телеканал «360». Они предполагают, что гражданский конфликт может произойти в 2024 году и отмечают, что в американской армии участились случаи беспорядков.

2 декабря российский сенатор Алексей Пушков заявил, что движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны») — мощный фактор дезорганизации общественной жизни в США. Таким образом он прокомментировал объявленный BLM призыв к бойкоту «белых компаний» и к борьбе с «белым националистическим капитализмом».

21 ноября Пушков назвал призывы к революции в США кашей из пустых лозунгов. Таким образом он отреагировал на протесты в США, начавшиеся после оправдания подростка Кайла Риттенхауса по делу о двойном убийстве в городе Кеноша.