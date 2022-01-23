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В Орле пассажир маршрутки устроил драку из-за спущенной маски попутчицы

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Пассажир маршрутки в Орле устроил скандал в салоне и избил сидящую напротив него женщину из-за того, что у нее была приспущена медицинская маска. Инцидент произошел поздно вечером 22 января на маршруте № 21. Видеоролик с дракой был размещен в социальных сетях.

На кадрах слышно, как мужчина оскорбляет своих попутчиков за то, что некоторые из них находятся в общественном транспорте без медицинских масок.

«Ты выйди! Я еду по правилам, ты едешь не по правилам. Вот еще одна мразь без маски. Полмаршрутки мразей. Про «Омикрон» никто не слышал», — кричит он.

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Остальные пассажиры в это время стараются сделать вид, что не замечают оскорблений. Дебоширу ответила только одна женщина, за что получила несколько ударов. За пассажирку вступился другой мужчина, и агрессор переключился на него. После этого со своих мест встали другие свидетели конфликта, на этом съемка обрывалась.

Теперь кадры видео внимательно изучают в полиции.

Ранее, 17 декабря, в Приволжском федеральном округе с рейса Ульяновск–Москва сняли дебошира, не желавшего надеть маску. Находясь на борту самолета, мужчина вел себя агрессивно и оскорблял членов экипажа. В отношении гражданина составили протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и употребление наркотических средств.

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