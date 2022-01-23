Перенесшую инсульт Проклову перевели из больницы в реабилитационный центр

Российскую актрису Елену Проклову, которая недавно перенесла инсульт, перевели из больницы в реабилитационный центр. Об этом она рассказала 23 января.

Артистка призналась, что чувствует себя уже лучше.

«Перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью», — рассказала она «РИА Новости».

По словам актрисы, ей предстоит «очень много физических упражнений, чтобы привыкать к новому состоянию», а дома ждет долгий восстановительный период.

21 января Проклова выразила надежду на выписку из больницы в течение ближайших недель и возвращение на сцену в марте.

Елену Проклову госпитализировали с инсультом в реанимацию 9 января, а 11-го перевели в обычную палату.

Елена Проклова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Зрителям она известна по ролям в таких картинах, как «Мимино», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «Капитанская дочка», «Снежная королева», «Будьте моим мужем».