Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Дети снежками затушили Вечный огонь на Марсовом поле
Общество
Пожар на танкере в Черном море не привел к загрязнению воды
Общество
За сутки в России госпитализировали 6211 человек с COVID-19
Общество
Семье погибшей в Забайкалье девочки окажут материальную помощь
Общество
Умер заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов
Общество
Дело возбудили после наезда водителя на женщину с детьми в Архангельске
Спорт
В Tennis Australia выразили уверенность в участии Джоковича на Australian Open
Общество
Пульмонолог назвал галотерапию способом восстановиться после COVID-19
Мир
В ЛНР заявили о похищении военного украинскими силовиками
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Приморье

Перенесшую инсульт Проклову перевели из больницы в реабилитационный центр

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российскую актрису Елену Проклову, которая недавно перенесла инсульт, перевели из больницы в реабилитационный центр. Об этом она рассказала 23 января.

Артистка призналась, что чувствует себя уже лучше.

«Перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью», — рассказала она «РИА Новости».

По словам актрисы, ей предстоит «очень много физических упражнений, чтобы привыкать к новому состоянию», а дома ждет долгий восстановительный период.

21 января Проклова выразила надежду на выписку из больницы в течение ближайших недель и возвращение на сцену в марте.

Елену Проклову госпитализировали с инсультом в реанимацию 9 января, а 11-го перевели в обычную палату.

Елена Проклова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Зрителям она известна по ролям в таких картинах, как «Мимино», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «Капитанская дочка», «Снежная королева», «Будьте моим мужем».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022