Проклова рассказала об улучшении своего состояния после инсульта
Российская актриса Елена Проклова, которая перенесла инсульт, 21 января рассказала, что сейчас чувствует себя лучше и делает всё возможное для выздоровления.
«Спасибо за беспокойство и внимание, да, мне гораздо лучше, я иду на поправку. Безусловно, это большая работа, но делается всё возможное и, я надеюсь, всё будет хорошо», — рассказала Проклова «РИА Новости».
Проклова отметила, что надеется выписаться из больницы в течение ближайших недель, а в марте хочет вернуться на сцену.
Елену Проклову госпитализировали с инсультом в реанимацию 9 января, а 11 января перевели в обычную палату.
12 января Проклова рассказала, что чувствует себя гораздо лучше после госпитализации. Она также выразила надежду на то, что в скором времени сможет вернуться к работе.
Елена Проклова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Зрителям она известна по ролям в таких картинах, как «Мимино», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «Капитанская дочка», «Снежная королева», «Будьте моим мужем».