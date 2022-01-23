Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Калифорнии начали эвакуацию и перекрыли шоссе из-за пожаров
Происшествия
Танкер загорелся в Черном море
Спорт
Саид Нурмагомедов победил Стэманна на турнире UFC 270
Мир
Джефф Безос инвестировал $3 млрд в создание лекарства от старения
Спорт
Овечкин сократил отставание от Ягра по количеству шайб в НХЛ до семи
Мир
Британия может поддержать отключение РФ от SWIFT из-за Украины
Общество
В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности
Общество
Пульмонолог назвал галотерапию способом восстановиться после COVID-19
Мир
Байден провел совещание с командой по нацбезопасности из-за Украины
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Приморье

Брат одного из отравившихся в Подмосковье рассказал о случившемся

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Брат мужчины, отравившегося вместе с семьей в подмосковном Обухово, рассказал «Известиям» о произошедшем.

Мужчина проживал вместе с погибшими на одной лестничной клетке и работал в одной компании. Утром в субботу, 22 января, ему позвонила коллега и сообщила, что его знакомая не заступила на службу.

Ищут в капусте: стали известны подробности отравления детей в Тыве
Какие нарушения нашли в организации школьного питания

«Я вышел, постучал минут 5–6, <...> позвонил в звонок, по телефону звонил. Я брату звонил, а там сбросили как будто. Я подумал: «Ну, походу спят, не хотят, чтобы тревожили». Впоследствии оказалось, что у него телефон в этот момент разрядился. Я больше ему не набирал. Через 15 минут вышел, постучал, никто не открыл», — рассказал брат погибшего.

Позднее, как сообщил мужчина, он услышал, что по квартире бегает ребенок и зовет маму. В результате он решил открыть дверь самостоятельно и обнаружил своего брата и его девушку мертвыми, а ребенок был по пояс в рвотной массе.

«Я вызвал 112 незамедлительно. <…> Я не знаю причины смерти, но, судя по всему, люди отравились», — заключил он.

Мужчина отметил, что по внешним признакам выглядит так, будто члены семьи пили разные напитки и ели разную еду, из общего была только картошка. Версию отравления газом приехавшие на место специалисты исключили.

По данным «Известий», пока следствие считает основной причиной отравления семьи пирожки, купленные в магазине у дома. В квартире погибших также была обнаружена копченая рыба, щи, картошка, мороженое и газировка, однако эти продукты подозрений у следствия не вызвали.

Об обнаружении тел мужчины и женщины с признаками отравления стало известно накануне. Также в квартире находился ребенок в состоянии средней степени тяжести, его госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022