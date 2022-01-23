Брат одного из отравившихся в Подмосковье рассказал о случившемся

Брат мужчины, отравившегося вместе с семьей в подмосковном Обухово, рассказал «Известиям» о произошедшем.

Мужчина проживал вместе с погибшими на одной лестничной клетке и работал в одной компании. Утром в субботу, 22 января, ему позвонила коллега и сообщила, что его знакомая не заступила на службу.

«Я вышел, постучал минут 5–6, <...> позвонил в звонок, по телефону звонил. Я брату звонил, а там сбросили как будто. Я подумал: «Ну, походу спят, не хотят, чтобы тревожили». Впоследствии оказалось, что у него телефон в этот момент разрядился. Я больше ему не набирал. Через 15 минут вышел, постучал, никто не открыл», — рассказал брат погибшего.

Позднее, как сообщил мужчина, он услышал, что по квартире бегает ребенок и зовет маму. В результате он решил открыть дверь самостоятельно и обнаружил своего брата и его девушку мертвыми, а ребенок был по пояс в рвотной массе.

«Я вызвал 112 незамедлительно. <…> Я не знаю причины смерти, но, судя по всему, люди отравились», — заключил он.

Мужчина отметил, что по внешним признакам выглядит так, будто члены семьи пили разные напитки и ели разную еду, из общего была только картошка. Версию отравления газом приехавшие на место специалисты исключили.

По данным «Известий», пока следствие считает основной причиной отравления семьи пирожки, купленные в магазине у дома. В квартире погибших также была обнаружена копченая рыба, щи, картошка, мороженое и газировка, однако эти продукты подозрений у следствия не вызвали.

Об обнаружении тел мужчины и женщины с признаками отравления стало известно накануне. Также в квартире находился ребенок в состоянии средней степени тяжести, его госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).