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Стали известны подробности отравления семьи в Подмосковье

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Стали известны продукты, от употребления в пищу которых могла отравиться семья в подмосковном Обухово. В результате случившегося мужчина и женщина скончались, их девятилетний сын госпитализирован.

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Как стало известно «Известиям», в настоящее время следствие считает основной причиной отравления семьи пирожки. Их купили в небольшом магазине возле дома, члены семьи съели шесть таких пирожков. В квартире также нашли копченую рыбу, которой могли отравиться домочадцы.

Кроме того, на кухне были обнаружены щи, картошка, мороженое и кола, однако эти продукты пока подозрений у следствия не вызвали.

22 января следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») после отравления семьи из трех человек в Московской области.

О том, что в одной из квартир в поселке Обухово обнаружили тела мужчины и женщины с признаками отравления, стало известно ранее в этот день.

По данным следствия, 22 января погибших в квартире на улице Ленина обнаружил родственник. Медики констатировали смерть мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения, а также госпитализировали девятилетнего ребенка.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

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