В декабре 2021 года активность покупателей снизилась на 2,2%

Россияне стали реже ходить в магазины и закупаться в онлайне. В декабре 2021-го активность покупателей снизилась на 2,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года, передает телеканал «Известия».

Падение отмечается на основе данных о запасах 13 тыс. магазинов. Больше всего выручки не досчитались в Нижегородской области — на 28%. Вместо походов в магазин россияне стали чаще покупать в интернете. Онлайн-ритейлеры отмечают рост активности по многим позициям. Продажи в интернете в декабре 2021-го выросли вдвое.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.